Достижения.рф

В Электростали готовят к открытию отремонтированную спортшколу

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Комплексную спортивную школу олимпийского резерва, расположенную на Пионерской улице в Электростали, капитально отремонтировали. Сейчас учреждение готовят к открытию. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Ремонт проводился за счёт областного бюджета.

«В настоящее время на объекте проводят пусконаладку инженерных систем, собирают и расставляют мебель», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.
Общая площадь объекта составляет более 840 квадратных метров. В здании находится универсальный спортзал, душевые, раздевалки, тренерские, медпункт и административные помещения. В рамках капремонта там обновили кровлю и фасад, внутренние помещения, заменили двери, окна, инженерные сети и сантехнику.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0