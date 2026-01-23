В Электростали готовят к открытию отремонтированную спортшколу
Комплексную спортивную школу олимпийского резерва, расположенную на Пионерской улице в Электростали, капитально отремонтировали. Сейчас учреждение готовят к открытию. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт проводился за счёт областного бюджета.
«В настоящее время на объекте проводят пусконаладку инженерных систем, собирают и расставляют мебель», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.Общая площадь объекта составляет более 840 квадратных метров. В здании находится универсальный спортзал, душевые, раздевалки, тренерские, медпункт и административные помещения. В рамках капремонта там обновили кровлю и фасад, внутренние помещения, заменили двери, окна, инженерные сети и сантехнику.