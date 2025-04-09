Раменские хирурги удалили пациентке грыжу, едва не стоившую ей жизни

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Раменской больницы удалили пациентке грыжу, которая сместила её желудок в грудную полость. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В хирургическое отделение экстренно доставили 70-летнюю женщину с сильным обезвоживанием, болью в животе, постоянной рвотой, слабостью и головокружением. В течение недели она не могла полноценно принимать пищу, а к врачам обратилась только тогда, когда уже не получалось пить.
Пациентке сразу сделали КТ и обнаружили грыжу диафрагмы огромных размеров с признаками ущемления. Хирурги немедленно провели операцию.
Благодаря слаженной работе хирургов операция прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Она может вновь полноценно принимать пищу и уже готовится к выписке.
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Пациентке сразу сделали КТ и обнаружили грыжу диафрагмы огромных размеров с признаками ущемления. Хирурги немедленно провели операцию.
«В ходе операции была выявлена гигантская диафрагмальная грыжа размером более 15 см. Ущемлённая в грыже часть желудка переместилась из грудной полости на своё анатомическое место – обратно в брюшную. Затем мы расправили лёгкое и ушили грыжевые ворота диафрагмы. Все манипуляции требовали высокой точности, так как грыжа располагалась в опасной близости от лёгких и сердца», – рассказал заместитель главврача по хирургии, сердечно-сосудистый хирург, хирург-флеболог Раменской больницы Александр Пронченко.Он подчеркнул, что несвоевременное обращение пациентки за медицинской помощью могло привести к летальному исходу. Со слов женщины, наличие грыжи её не беспокоило, и о её существовании она не знала.
Благодаря слаженной работе хирургов операция прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Она может вновь полноценно принимать пищу и уже готовится к выписке.
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Лора Луганская