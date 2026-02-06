В Подмосковье упростили оформление выплат на ребёнка-инвалида
Оформить ежегодную выплату на покупку одежды и питания ребёнку-инвалиду через госпортал Московской области стало проще благодаря обновлению услуги. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Инновация касается получения согласия на обработку персональных данных.
«Теперь согласие второго родителя и совершеннолетнего ребёнка оформляется в электронном виде. Уведомление с запросом приходит им прямо в личный кабинет. Так что вручную заполнять и сканировать документы больше не нужно: всё делается в онлайн-режиме», — объяснила министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.Услуга расположена в разделе «Семья», подразделе «Маткапитал и выплаты». Срок рассмотрения заявки составляет до семи рабочих дней.