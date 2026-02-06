В картинной галерее в Химках представят тактильные копии картин для незрячих

06 февраля 2026, 11:24

оригинал Фото: Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина

Четыре трёхмерные репродукции картин из основной экспозиции представят в Химкинской картинной галерее им. С.Н. Горшина для слабовидящих и незрячих посетителей. Реализовать этот проект помог грант программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт».





Тактильные копии, в частности, сделаны по пейзажу «Зимний вечер» Саврасова, «Гостиная дома Трубецкого» Кучумова, «Крым. Парусник на море» Лагорио и «Бой Пересвета с Челубеем» Пшеничникова.





«3D-картины создали по специальной технологии, которая преобразует живописный слой в точный и детализированный рельеф, сохраняя при этом композицию и особенности авторского мазка», — рассказали в музее.