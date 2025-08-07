Подмосковный ЦУР «Бизнес» помог в этом году решить свыше 5,5 тыс. вопросов

07 августа 2025, 21:09

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

ЦУР «Бизнес» Подмосковный с начала 2025 года помог предпринимателям решить более 5,5 тыс. вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.





Чаще всего предприниматели обращаются в ЦУР «Бизнес» с вопросами о мерах поддержки, открытия и ведения бизнеса, а также по вопросам, связанным с земельными участками и недвижимостью под проекты.



«С января по июль этого года специалисты ЦУР «Бизнес» получили более 5,8 тыс. обращений предпринимателей по девяти каналам связи. 5664 вопросов уже решено. Экономический эффект работы ЦУР «Бизнес» за семь месяцев превысил 2,5 млрд рублей. Благодаря работе специалистов бизнесу удалось сохранить инвестиции более чем на 21,5 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.