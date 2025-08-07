Раскрыты детали подмосковных мер поддержки производителей промышленных роботов
Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о программе поддержки производителей промышленной робототехники. Ранее стало известно, что Подмосковье запустит её первым в стране. «
В рамках новой субсидии бизнес сможет компенсировать до 20% затрат на строительство. Если компания планирует работать на арендованных площадях, Московская область компенсирует до 50% стоимости аренды в частных индустриальных парках. Для работы в государственных индустриальных парках предусмотрены специальные условия: компания может арендовать помещение под проект на льготных условиях – 1 рубль за 1 кв. м», – пояснила Зиновьева.Она подчеркнула, что поддержка направлена на развитие сферы робототехники в регионе и укрепление технологического суверенитета России. К тому же появление новых производств промышленных роботов позволит создать в регионе новые рабочие места.
Информация о мерах поддержки бизнеса доступна на инвестиционном портале Московской области.