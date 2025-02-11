Травматический пистолет лишил глаза российского бойца ММА, потребуется операция

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Российский боец ММА Руслан Крайнов потерял глаз в результате стрельбы возле ночного клуба в Краснодаре. По информации клуба «Нарт» в соцсети, мужчине не обойтись без операции.
«У нашего брата по команде произошел вчера несчастный случай на смене (охрана). Возможно, уже многие слышали про эту ситуацию, где Руслан лишился глаза», — передает информацию клуба РИА Новости.Как сообщили в ГУ МВД по Кубани, инцидент произошёл 9 февраля, когда 34-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета, ранив 29-летнего спортсмена. Нападавший и водитель автомобиля Ford Mondeo, на котором он скрывался, задержаны сотрудниками ДПС. У них изъяты пистолет, магазин и 18 патронов к нему.
На счету Крайнова шесть побед в ММС без поражений.
В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», а водитель привлечён за нарушение правил хранения оружия.
Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.
Ранее «Радио 1» передавало, что боец UFC Чимаев оценил идею легковеса Махачева сменить категорию. Тот ранее заявил, что не прочь провести бой с Дрикусом Дю Плесси за титул лучшего в следующей весовой категории.
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