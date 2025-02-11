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Травматический пистолет лишил глаза российского бойца ММА, потребуется операция

В Краснодаре боец MMA Крайнов лишился глаза после стрельбы у ночного клуба
Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

Российский боец ММА Руслан Крайнов потерял глаз в результате стрельбы возле ночного клуба в Краснодаре. По информации клуба «Нарт» в соцсети, мужчине не обойтись без операции.
«У нашего брата по команде произошел вчера несчастный случай на смене (охрана). Возможно, уже многие слышали про эту ситуацию, где Руслан лишился глаза», — передает информацию клуба РИА Новости.
Как сообщили в ГУ МВД по Кубани, инцидент произошёл 9 февраля, когда 34-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета, ранив 29-летнего спортсмена. Нападавший и водитель автомобиля Ford Mondeo, на котором он скрывался, задержаны сотрудниками ДПС. У них изъяты пистолет, магазин и 18 патронов к нему.



На счету Крайнова шесть побед в ММС без поражений.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», а водитель привлечён за нарушение правил хранения оружия.

Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

Ранее «Радио 1» передавало, что боец UFC Чимаев оценил идею легковеса Махачева сменить категорию. Тот ранее заявил, что не прочь провести бой с Дрикусом Дю Плесси за титул лучшего в следующей весовой категории.

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Потенциальный новичок «Спартака» Солари тренируется в Эмиратах по индивидуальной программе
10 февраля 2025, 15:27

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Аргентинский полузащитник Пабло Солари близок к переходу в московский «Спартак». Сейчас он находится в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), где столичный клуб проводит тренировочный сбор, но занимается по индивидуальной программе.
По информации сетевого издания Metaratings.ru, 23-летний футболист пока не может присоединиться к команде и заниматься в общей группе. Таковы условия контракта: Солари сможет пообщаться с будущими партнёрами на футбольном языке только после того, как пройдёт последний трансферный платёж его предыдущему клубу, а это знаменитый «Ривер Плейт» из Аргентины.

Молодой футболист выступал за эту команду у себя на родине с 2022 года. Он провёл в составе клуба 110 матчей в различных турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 17 голевых передач.

Известный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 миллионов евро. По некоторым данным «Спартак» предлагал аргентинцам 12 миллионов. Ранее издание уже сообщало о некоторых сложностях при перечислении платежа за переход Пабло Солари в российский клуб.

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#футболист
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«Я король в этом весе!»: Боец UFC Чимаев оценил идею легковеса Махачева сменить категорию
Боец UFC Чимаев спокойно оценил намерение Махачева сменить весовую категорию
10 февраля 2025, 14:27

Ислам Махачев (Фото: Телеграм @islammaakhachev)

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев заявил, что не прочь провести бой с Дрикусом Дю Плесси за титул лучшего в следующей весовой категории. Топовый средневес Хамзат Чимаев спокойно отнёсся к этому намерению соотечественника.
В разговоре с сетевым изданием MMA.Metaratings.ru он отметил, что Ислам может драться с тем, с кем пожелает, если ему позволят боссы организации и тренерский и промоутерский штаб.

«Если он хочет, пусть поднимается. Не думаю, что ему сейчас дадут подняться на два веса. Наверное, в 77 кг ему лучше подраться. Это мое мнение. А в 84 кг я пока король», — заявил российский боец.

Чимаев последний раз выходил в октагон в октябре 2024 года на турнире UFC 308.Тогда он одержал победу над австралийцем Робертом Уиттакером в первом раунде, совершив впечатляющий залом шеи. На счету спортсмена 14 побед и ни одного поражения.

Ислам Махачев выступал совсем недавно, в январе нынешнего года. На турнире UFC 311 он также в первом раунде победил Ренато Мойкано из Бразилии с помощью удушающего приёма. У россиянина 27 побед в октагоне и одно поражение.

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#ислам
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#спорт
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«Это просто некрасиво»: Калешин — о его назначении тренером в «Крылья» на место Осинькина
Калешин опроверг слухи о своём назначении в «Крылья Советов» вместо Осинькина
10 февраля 2025, 13:35

Фото: istockphoto/FotografieLink

Главного тренера футбольного клуба МЕЛБЕТ- Первой лиги «Чайка» из села Песчанокопское в Ростовской области Евгения Калешина можно часто увидеть на матчах самарских «Крыльев Советов». Обе команды сейчас находятся на зимних сборах в Турции.
Досужая молва тут же разнесла слух, что Калешин займёт место Игоря Осинькина в приволжской команде. В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru поражённый наставник сельской, но очень крепкой донской команды решительно опроверг эту информацию.

«Я могу сказать, что это, в первую очередь, некрасиво. Это говорится в абсолютно некомпетентной среде, между тренерами вбивается клин», — сказал молодой специалист тренерского цеха.

Он подчеркнул, что с огромным уважением относится к коллеге из Самары, в тренерском штабе которого постигал первые азы управления командой и футболистами, а также учился выстраивать игру подопечных.

«Из «Крыльев» ни с кем не контактировали — только после игры обнимаемся, дружим, общаемся с тренерским штабом и персоналом, который я очень давно знаю», — добавил Калешин.

Он также заверил, что никаких «потусторонних» планов у него лично и его помощников нет. Они хотели бы продолжать трудиться в Чайке и вместе с командой добиваться повышения в классе.

«А там — как Бог даст», — заключил молодой тренер.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под его руководством команда в нынешнем сезоне идёт на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав в 18 матчах 18 очков. В прошлом футболист, а ныне тренер Евгений Калешин тренирует «Чайку» с 2024 года. Сейчас команда занимает девятое место в МЕЛБЕТ - Первой лиге. На уровне РПЛ специалист в качестве главного тренера ещё не работал.

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Директор клуба «Аль-Наср» Дюранте: После тысячного гола Роналду мы устроим праздник
Клуб «Аль-Наср»: После тысячного гола гола Криштиану Роналду устроим праздник
10 февраля 2025, 12:38

Криштиану Роналду (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

На днях знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру отметил своё 40-летие. Однако звёздный игрок отнюдь не собирается вешать бутсы на гвоздь и намерен покорить отметку в 1000 голов, каковое событие его нынешний клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии собирается отметить с небывалым размахом.
Об этом в эксклюзивном интервью сетевому изданию Metaratings.ru сообщил коммерческий директор команды Жорди Дюранте. Он выразил уверенность, что португалец добьётся этого небывалого успеха именно в футболке саудовского клуба.

Криштиану, как будто, вовсе не против такого расклада. Например, незадолго до своего юбилея нападающий оформил дубль в ворота «Аль-Васля». В 11 последних матчах он наколотил уже 15 мячей. Такими темпами заветная тысяча голов не за горами. Вот только, удивляясь успехам отказывающегося стареть бомбардира, его может перехватить какой-либо топ-клуб. Тогда саудитам придётся высылать торт по почте.

А если серьёзно, то директор клуба отметил, что такой футболист не только повышает престиж команды и помогает ей добиваться высоких результатов, но и оказывает огромное влияние на других игроков. Они тянутся за ним, стараются быть лучше, и это идёт на пользу и коллективу, и партнёрам Роналду, и даже ему самому. Ведь когда на тебя разинув рот смотрят молодые товарищи по команде, как-то неловко опускаться ниже определённого уровня, с улыбкой сказал Дюранте.

«А уж сколько его футболок с эмблемой нашего клуба мы продаём по всему миру!», — весомо и значительно добавил коммерческий директор «Аль-Насра».

За свою карьеру Криштиану Роналду забил 924 мяча, из которых 81 — за свою нынешнюю команду. Он рекордсмен мира по количеству голов за сборную (135). На втором месте идёт его извечный соперник на поле и в медийном пространстве Лионель Месси, у которого 112 забитых голов в матчах за национальную команду Аргентины. Жорди Дюранте очень надеется, что заочное соперничество двух голеадоров поможет португальцу забить тысячный гол в футболке саудовского клуба.

«Его присутствие во всех рабочих процессах влияет на наше развитие. Его профессионализм проявляется во всем, а работать с ним очень просто, несмотря на звёздный статус», — заключил спортивный и финансовый функционер.

Жорди Дюранте стал гостем Winline Зимнего Кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби. 6 февраля Дюранте принял участие во встрече в формате бизнес-завтрака для руководителей клубов, участвующих в турнире, и иностранных гостей. В финале турнира 11 февраля встретятся «Зенит» из Санкт-Петербкрга и московский «Спартак».

Справка: Считается, что Эдсон Арантес ду Насименту (Пеле) забил больше 1000 мячей за карьеру, но некоторые из них вызывают сомнение, так как не фиксировались на кинокамеру. Роналду подчёркивает, что все его голы записаны на видео.

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Росморречфлот: Компетентные службы начали расследование взрыва на танкере Koala
09 февраля 2025, 16:59

Фото: istockphoto/Dikuch

В порту Усть-Луга в Ленинградской области едва не затонул танкер, перевозивший 130 тонн мазута. К расследованию инцидента уже приступили сотрудники уполномоченных органов и технические специалисты.
Судно «Коала» (Koala), принявшее в танки нефтепродукт, едва отошло от берега, как в машинном отделении один за другим раздались три взрыва. Сначала сообщалось, что корабль тонет, но губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опроверг эту информацию, заверив, что судно пришвартовано у причала, а разлива мазута удалось избежать. Все 24 члена экипажа, включая четверых россиян, благополучно эвакуировались на сушу.

Танкер ходил по морям и океанам (В том числе и по Балтике) под флагом Антигуа и Барбуды. Команда корабля, как это часто бывает, интернациональная.

По предварительной информации, взрыв произошёл в момент запуска двигателя; повторные звуки, вероятно, были хлопками газовоздушной смеси. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) заверили, что компетентные специалисты уже приступили к установлению причин инцидента, сейчас они обследуют машинное отделение.

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