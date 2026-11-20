Подмосковный тяжелоатлет Петров завоевал медаль Открытого кубка ШОС
Серебряную медаль завоевал подмосковный спортсмен Даниил Петров на Открытом кубке Шанхайской организации сотрудничества по тяжелой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Открытый кубок ШОС стартовал 11 ноября и завершится 23 ноября. Соревнования проходят по десяти видам спорта на площадках в Москве и Подмосковье. За медали сражаются более двух тысяч человек.
«Петров занял второе место в весовой категории до 70 килограммов среди мужчин с результатом 291 кг (125 кг в рывке и 166 кг в толчке). Золотую медаль выиграл спортсмен из Белоруссии, а на третью ступень пьедестала почёта поднялся представитель Азербайджана», — говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что в упражнении «толчок» подмосковный атлет поставил новый рекорд России для юниоров до 20 лет.