20 ноября 2026, 10:30

оригинал Андрей Воробьёв (справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Шешин

Раменский колледж, в котором учатся более 2 400 студентов, посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он пообщался с преподавателями и ребятами и рассказал о планах по развитию среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Колледж участвует в федеральном проекте «Профессионалитет»: студентам предлагается 28 направлений, включая работу на станках с ЧПУ и сварочные технологии.





«Программа «Профессионалитет» помогает модернизировать профессиональное образование. Мы видим, как оснащены лаборатории в этом колледже: то, чем здесь занимаются студенты, требует глубоких знаний математики, физики, программирования. Это серьёзная и сложная работа. Очень приятно здесь видеть молодых ребят, которые уверенно чувствуют себя в таких технологичных и востребованных сферах: они собирают электронные приборы, производят печатные платы, применяют искусственный интеллект», — сказал Воробьёв.

«Можно сказать, что Раменский колледж — это небольшой завод. В учебно-производственном комплексе студенты выполняют заказы предприятий. Многие ребята уже со второго курса проходят практику на предприятиях, а с третьего курса совмещают работу с учёбой. Поэтому к выпуску у них есть год-два производственного опыта, и зачастую они остаются работать там же», — рассказал директор колледжа Александр Осадчий.