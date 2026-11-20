Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил Раменский колледж
Раменский колледж, в котором учатся более 2 400 студентов, посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он пообщался с преподавателями и ребятами и рассказал о планах по развитию среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Колледж участвует в федеральном проекте «Профессионалитет»: студентам предлагается 28 направлений, включая работу на станках с ЧПУ и сварочные технологии.
«Программа «Профессионалитет» помогает модернизировать профессиональное образование. Мы видим, как оснащены лаборатории в этом колледже: то, чем здесь занимаются студенты, требует глубоких знаний математики, физики, программирования. Это серьёзная и сложная работа. Очень приятно здесь видеть молодых ребят, которые уверенно чувствуют себя в таких технологичных и востребованных сферах: они собирают электронные приборы, производят печатные платы, применяют искусственный интеллект», — сказал Воробьёв.Он добавил, что задача властей — и дальше развивать эту образовательную сферу, поставлять учебным заведениями современное оборудование и оснащать лаборатории.
В Раменском колледже есть 34 мастерские и семь лабораторий. Кроме того, обучение тесно связано с практикой. Такой поход обеспечивает выпускникам востребованность на рынке труда.
«Можно сказать, что Раменский колледж — это небольшой завод. В учебно-производственном комплексе студенты выполняют заказы предприятий. Многие ребята уже со второго курса проходят практику на предприятиях, а с третьего курса совмещают работу с учёбой. Поэтому к выпуску у них есть год-два производственного опыта, и зачастую они остаются работать там же», — рассказал директор колледжа Александр Осадчий.В педагогический штат колледжа входят 97 человек. Обучение проводится в двух корпусах.