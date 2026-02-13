Подмосковный участник вошёл в топ-100 победителей диктанта «Наука большой страны»
Представитель Московской области Артемий Мымрин попал в число 100 победителей всероссийского диктанта «Наука большой страны». Как сообщили организаторы, он показал высокий уровень знаний о важнейших достижениях отечественной науки.
Диктант стартовал 7 февраля в рамках инициативы «Наука рядом». Его приурочили ко Дню российской науки и Году единства народов России. Цель просветительской акции – вовлечь молодёжь в научную и исследовательскую деятельность, популяризировать достижения российской науки.
Участниками диктанта стали школьники и студенты. Они отвечали на 20 вопросов, касающихся ключевых научных достижений и открытий России.
За первые три дня диктант объединил более 114 000 представителей всех федеральных округов. Очные площадки 7 февраля открылись в 40 регионах на базе школ, колледжей, вузов и общественных пространств. Центральной площадкой стал Музей «Атом» в Москве.
Онлайн вопросы диктанта доступны всем желающим на сайте. Там же можно найти полный список победителей, которых наградят именными сертификатами. 20 самых активных смогут посетить VI Конгресс молодых учёных.
Следующий этап – творческое задание, посвящённое 65-летию первого полёта в космос Юрия Гагарина. Итоги подведут 9 марта, в день рождения космонавта.
Президент России Владимир Путин объявил 2022–2031 годы Десятилетием науки и технологий. Оно включает комплекс инициатив, проектов и мероприятий, направленных на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны
