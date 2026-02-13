Подмосковный участник вошёл в топ-100 победителей диктанта «Наука большой страны»

13 февраля 2026, 19:08

оригинал Фото: Инициатива «Наука рядом»

Представитель Московской области Артемий Мымрин попал в число 100 победителей всероссийского диктанта «Наука большой страны». Как сообщили организаторы, он показал высокий уровень знаний о важнейших достижениях отечественной науки.