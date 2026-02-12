За героев премии «Город в лицах» за 10 дней проголосовали почти 20 тысяч человек

12 февраля 2026, 12:32

Фото: iStock/eakgrunge

В голосовании за героев премии «Город в лицах» «Петербургского дневника», которое стартовало 2 февраля, приняли участие уже 18 869 человек.





В 2026 году премию будут вручать уже в пятый раз. Член Санкт-Петербургского союза художников Семен Жохов к юбилею «Города в лицах» готовит материальное воплощение мероприятия — уникальную статуэтку.





«Я стремился к лаконичному символизму. Эта статуэтка — знак причастности к большому событию. Когда человек ставит на полку такой предмет, он становится для него чем-то очень значимым. Премия — это про исключительность», — сказал Жохов «Петербургскому дневнику».