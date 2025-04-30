Подмосковный Учебно-курсовой комбинат обучил более тысячи специалистов ЖКХ

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
За четыре месяца Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья выпустил 1 184 студента, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
21 специалист прошёл профессиональную переподготовку; 403 специалиста повысили квалификацию; 98 специалистов прошли профессиональную подготовку; 662 специалиста ЖКХ смогли проверить профессиональные знания.
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Дайана Хусинова