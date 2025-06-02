В Московской области подвели итоги работ инспекторского состава с 26 по 30 мая

02 июня 2025, 09:26

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С 26 по 30 мая на территории Московской области инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провели плановый контроль состояния дворовых, общественных и придомовых территорий. Совместно с управляющими компаниями были выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия, элементов благоустройства, детских игровых площадок и мест общего пользования в жилых домах.