В Московской области подвели итоги работ инспекторского состава с 26 по 30 мая

С 26 по 30 мая на территории Московской области инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провели плановый контроль состояния дворовых, общественных и придомовых территорий. Совместно с управляющими компаниями были выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия, элементов благоустройства, детских игровых площадок и мест общего пользования в жилых домах.
Так, в Красногорске в микрорайоне Опалиха отремонтирована входная группа дома № 5 на улице Пришвина. В Щёлкове восстановлен цоколь дома № 19 на улице Институтской. В Луховицах проведён локальный ремонт кровли дома № 24 на улице Пионерской. В Домодедове в микрорайонах Южный, Западный и Центральный эвакуированы 11 автомобилей, припаркованных с нарушением правил — в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
В Лобне рядом с домом № 4 на улице Центральной установлены малые архитектурные формы. В Шатуре отремонтированы места общего пользования в домах № 3 на улице Спортивной и № 39 на улице Жарова. В Долгопрудном обновлена детская игровая площадка у дома № 7 на улице Циолковского. В Лыткарино на дворовых территориях по улицам Первомайская и Спортивная восстановлены бордюрные камни.
Работы направлены на обеспечение комфортных и безопасных условий для жителей региона.