В Климовске обновили три детские площадки

02 июня 2025, 09:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Три обновлённые детские площадки открыли в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Площадки расположены во дворах домов на улице Первомайская и проспекте 50 лет Октября. На них обновили противоударное резиновое покрытие, установили новые игровые элементы, установили ограждения, скамейки и урны. Кроме того, рядом с домом №20 на проспекте 50 лет Октября установили площадку для занятия воркаутом площадью 100 квадратных метров.



Благоустройство проводится по программе «Формирование комфортной городской среды».





«Продолжаем делать Подольск удобнее для жизни», — отметил глава округа Григорий Артамонов.