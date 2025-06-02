В Климовске обновили три детские площадки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Три обновлённые детские площадки открыли в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Площадки расположены во дворах домов на улице Первомайская и проспекте 50 лет Октября. На них обновили противоударное резиновое покрытие, установили новые игровые элементы, установили ограждения, скамейки и урны. Кроме того, рядом с домом №20 на проспекте 50 лет Октября установили площадку для занятия воркаутом площадью 100 квадратных метров.

Благоустройство проводится по программе «Формирование комфортной городской среды».

«Продолжаем делать Подольск удобнее для жизни», — отметил глава округа Григорий Артамонов.
Он добавил, что в текущем году планируется обустроить ещё 19 игровых и спортивных площадок.
Лев Каштанов

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