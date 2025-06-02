В фестивале кузнецов в Павловском Посаде приняли участие более 100 мастеров
Свыше 100 мастеров кузнечного дела, декоративно-прикладного искусства и гончарного ремесла стали участниками XIX Международный фестиваль кузнечного искусства, который состоялся 1 июня в деревне Бывалино Павлово-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На фестиваль приехали мастера из разных регионов России, а также с Кубы.
«Это поистине вдохновляет и подтверждает высокий статус нашего фестиваля как международной площадки для обмена творческими идеями и опытом. (…) Благодарю организаторов фестиваля и всех мастеров за их труд, энтузиазм и преданность своему делу», — сказал глава городского округа Денис Семенов.Кузнецы продемонстрировали гостям фестиваля свои техники ковки. Все желающие также могли приобрести кованые изделия и принять участие в разнообразных мастер-классах: от обучения колокольному звону до владения шашкой.