В фестивале кузнецов в Павловском Посаде приняли участие более 100 мастеров

02 июня 2025, 09:26

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Свыше 100 мастеров кузнечного дела, декоративно-прикладного искусства и гончарного ремесла стали участниками XIX Международный фестиваль кузнечного искусства, который состоялся 1 июня в деревне Бывалино Павлово-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На фестиваль приехали мастера из разных регионов России, а также с Кубы.





«Это поистине вдохновляет и подтверждает высокий статус нашего фестиваля как международной площадки для обмена творческими идеями и опытом. (…) Благодарю организаторов фестиваля и всех мастеров за их труд, энтузиазм и преданность своему делу», — сказал глава городского округа Денис Семенов.