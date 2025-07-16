Подмосковный врач рассказала, что делать, если ребёнок попал под дождь

16 июля 2025, 11:20

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Тропическую жару в Московском регионе сменили тропические ливни с грозами, градом и сильным ветром. Что делать, попав под дождь с ребёнком во время прогулки? Советами поделилась заведующая педиатрическим отделением Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля Юлия Ровенская.







«Прежде всего, ребёнка нужно согреть – переодеть в сухую одежду, дать тёплый чай с лимоном или мёдом, если нет аллергии. Просушите обувь – мокрые ноги могут привести к простуде. Для этого используйте бумагу или специальные сушилки. Нужно также принять тёплый душ. Это поможет избежать переохлаждения. Промойте ребёнку нос солевым раствором, особенно если он промочил ноги или замёрз», – порекомендовала Ровенская.