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Молния ударила в трёх рыбаков на озере в Кемеровской области

Фото: iStock/Toltek

Молния ударила в трёх рыбаков на озере в Кемеровской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Отмечается, что один из них скончался на месте. Остальным удалось отделаться мелкими травмами. Мужчин спасли резиновые сапоги.

Инцидент с трагическим исходом произошёл накануне вечером в районе посёлка Берёзовая Грива. На берегу реки сидели трое местных мужчин, как вдруг начался дождь с грозой. Одна из молний ударила рядом с 37-летним Денисом и его друзьями. Мужчина скончался от полученных травм скончался на месте.

Ранее организатор курсов выживания, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов в беседе с «Радио 1» рассказал, как избежать удара молнии.

Анастасия Чинкова

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