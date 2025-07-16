Молния ударила в трёх рыбаков на озере в Кемеровской области
Молния ударила в трёх рыбаков на озере в Кемеровской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что один из них скончался на месте. Остальным удалось отделаться мелкими травмами. Мужчин спасли резиновые сапоги.
Инцидент с трагическим исходом произошёл накануне вечером в районе посёлка Берёзовая Грива. На берегу реки сидели трое местных мужчин, как вдруг начался дождь с грозой. Одна из молний ударила рядом с 37-летним Денисом и его друзьями. Мужчина скончался от полученных травм скончался на месте.
Ранее организатор курсов выживания, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов в беседе с «Радио 1» рассказал, как избежать удара молнии.
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