Жители Подмосковья за год сдали на переработку 280 холодильников

23 января 2026, 11:05

оригинал Фото: istockphoto.com/victorass88

Более тысячи заявок на вывоз ненужных вещей на переработку подали жители Московской области через региональный портал госуслуг в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.





Чаще всего люди хотели избавиться от отслуживших холодильников и стиральных машин.





«Сервис позволяет жителям не освободить дом от ненужного хлама, но помогает защитить экологию», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.