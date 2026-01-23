Жители Подмосковья за год сдали на переработку 280 холодильников
Более тысячи заявок на вывоз ненужных вещей на переработку подали жители Московской области через региональный портал госуслуг в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
Чаще всего люди хотели избавиться от отслуживших холодильников и стиральных машин.
«Сервис позволяет жителям не освободить дом от ненужного хлама, но помогает защитить экологию», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.На вывоз холодильника за год поступило 280 заявок, на вывоз стиральных машин — 276, а третье место в этом рейтинге заняли диваны — по ним сервис принял 211 заявок.
Общий вес вторсырья, отправленный таким образом на переработку, составил за год 38 тонн. А рекордной стала заявка на вывоз стразу 29 предметов, включая шкафы, пианино, газовую плиту и пр.