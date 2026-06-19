В балашихинском ЖК «Новая Алексеевская роща» будет своя поликлиника

19 июня 2026, 09:37

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Жителей жилого комплекса «Новая Алексеевская роща» в Балашихе будет обслуживать своя поликлиника на 400 посещений в смену. Строительство объекта уже ведётся. Об этом сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.





Застройщик возводит медучреждение за свой счёт в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.



