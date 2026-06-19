В балашихинском ЖК «Новая Алексеевская роща» будет своя поликлиника
Жителей жилого комплекса «Новая Алексеевская роща» в Балашихе будет обслуживать своя поликлиника на 400 посещений в смену. Строительство объекта уже ведётся. Об этом сообщили в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.
Застройщик возводит медучреждение за свой счёт в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.
В министерстве отметили, что на территории ЖК «Новая Алексеевская роща» уже построили детский сад на 250 воспитанников и возведут школу на 1 230 мест.«Площадь поликлиники составит около 5 600 квадратных метров. Там будут вести приём терапевты и узкопрофильные специалисты — эндокринолог, хирург, уролог, невролог, оториноларинголог и другие», — говорится в сообщении.