Подмосковный водитель автобуса помог заблудившемуся школьнику вернуться домой
Водитель автобуса № 558 Владимир Пурак помог школьнику вернуться домой из Котельников. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Инцидент произошёл днём 19 августа. Получив учебники в школе, мальчик по привычке сел на автобус № 558. Однако он не вышел на своей остановке и доехал до конечной станции метро «Котельники», оказавшись в незнакомом районе. Растерявшись, школьник обратился за помощью к водителю. Мужчина понимал, что оставлять ребёнка одного в незнакомом месте небезопасно. Владимир посадил мальчика в автобус и отвез обратно, к нужной остановке, откуда тот добрался до дома», – отметили в пресс-службе.Родители школьника услышали историю от сына.
«Ситуация могла бы закончиться печально, если бы не поступок водителя. Здесь мы увидели настоящего профессионала», – написали они в обращении в телеграм-бот гендиректора Мострансавто Андрея Майорова.В ведомстве отметили, что гордятся своими сотрудниками, которые в сложных ситуациях руководствуются не только должностными инструкциями, но и человеческим отношением.