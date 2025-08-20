В подмосковных аэропортах начали выявлять таксистов-зазывал
В аэропорту Шереметьево за сутки пресекли семь фактов незаконной деятельности по предложению услуг такси, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Проверки начались 19 августа, когда вступили в силу изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях.
Этими изменениями введена административная ответственность за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах региона.
Проверки у терминалов В и С проводили должностные лица Минтранса Подмосковья вместе с сотрудниками МВД и службы безопасности аэропорта
«Всего было выявлено семь таксистов-зазывал. В отношении них составили протоколы об административных правонарушениях. Нарушители вызваны в министерство для рассмотрения дел и привлечения к административной ответственности», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.В ведомстве пообещали проводить такие мероприятия ежедневно, чтобы пассажиры не сталкивались с зазывалами и обращались за услугой к официальным перевозчиками. Пользоваться предложениями нелегалов небезопасно, так как пассажиры не застрахованы на случай аварии.
В ведомстве напомнили, что, согласно новым поправкам в подмосковный КоАП, к ответственности нелегальных перевозчиков могут привлекать специалисты Минтранса Подмосковья. За предложение нелегальных услуг такси в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский предусмотрены штрафы для граждан 5 тыс. рублей, для должностных лиц – 20 тыс. рублей, а для юрлиц – 50 тыс. рублей.
Жители и гости Подмосковья для вызова такси по-прежнему могут пользоваться мобильными приложениями агрегаторов, службой такси по телефону или заказать машину на стойке в аэропорту.