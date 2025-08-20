В подмосковных аэропортах начали выявлять таксистов-зазывал

20 августа 2025, 16:45

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В аэропорту Шереметьево за сутки пресекли семь фактов незаконной деятельности по предложению услуг такси, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Проверки начались 19 августа, когда вступили в силу изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях.





Этими изменениями введена административная ответственность за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах региона.



Проверки у терминалов В и С проводили должностные лица Минтранса Подмосковья вместе с сотрудниками МВД и службы безопасности аэропорта

«Всего было выявлено семь таксистов-зазывал. В отношении них составили протоколы об административных правонарушениях. Нарушители вызваны в министерство для рассмотрения дел и привлечения к административной ответственности», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.