Подмосковный возчик ТКО получил новые мини-мусоровозы
Три новых мини-мусоровоза пополнили парк компания «ЭкоЛайф», занимающейся вывозом твёрдых коммунальных отходов в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Две машины будут работать в Ленинском городском округе и одна в Химках.
«Мини-мусоровозы планируется использовать для сбора отходов в условиях узких проездов и тесных дворов, так как эти машины компактные и маневренные. Они также снабжены механизмом уплотнения мусора», — говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что в автопарк компании «ЭкоЛайф» входит более тысячи единиц специальной техники: это мусоровозы, ломовозы, бункервозы, мультилифты и машины для мойки контейнерных площадок.