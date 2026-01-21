Подмосковный возчик ТКО получил новые мини-мусоровозы

21 января 2026, 15:20

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Три новых мини-мусоровоза пополнили парк компания «ЭкоЛайф», занимающейся вывозом твёрдых коммунальных отходов в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Две машины будут работать в Ленинском городском округе и одна в Химках.





«Мини-мусоровозы планируется использовать для сбора отходов в условиях узких проездов и тесных дворов, так как эти машины компактные и маневренные. Они также снабжены механизмом уплотнения мусора», — говорится в сообщении.