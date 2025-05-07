В Электростали спасли 91-летнюю пациентку со сгнившим желчным пузырём

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91-летнюю женщину, у которой сгнил желчный пузырь и начался перитонит, спасли врачи Электростальской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина поступила в больницу с жалобами на сильные боли в животе, повышенную температуру и слабость. Обследование показало, что у пациентки воспаление желчного пузыря. При этом ситуацию осложняли сопутствующие проблемы со здоровьем: перенесённый инфаркт головного мозга, гипертония, ожирение и хроническая сердечная недостаточность. Однако обойтись без операции было невозможно.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас женщина чувствует себя хорошо, её уже выписали домой.
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«Во время операции мы обнаружили, что желчный пузырь полностью сгнил и дал воспалительное осложнение на всю брюшную полость: начался перитонит. Кроме того, из-за сопутствующих заболеваний и интоксикации артериальное давление пациентки стало снижаться, что потребовало дополнительной лекарственной поддержки. Операция проходила под полным наркозом, она длилась более двух часов и завершилась успешно», — рассказал хирург Электростальской больницы Дмитрий Мирошниченко.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас женщина чувствует себя хорошо, её уже выписали домой.
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Лев Каштанов