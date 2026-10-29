В Сергиевом Посаде сносят четыре аварийных дома

29 октября 2026, 15:08

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Четыре аварийных двухэтажных многоквартирных дома, построенных в 50-х годах прошлого века, сносят в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





На Садовой ведётся демонтаж дома №8 на восемь квартир общей площадью около 500 квадратных метров. На улице 2-й Кирпичный Завод ликвидируют дома №12 и №14 площадью 660 и 850, где расселили 41 квартиру. А на Московской улице сносят дом №14 площадью 395 квадратных метров с 14 квартирами.





«Завершить снос, расчистить площадки от строительного мусора и отсыпать их песком планируют до конца ноября», — говорится в сообщении.