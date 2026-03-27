Подмосковный врач-дерматовенеролог рассказала, как защитить кожу от УФ-нагрузки

27 марта 2026, 16:27

С наступлением весны возрастает интенсивность солнечного излучения, что требует корректировки ежедневного ухода за кожей. Даже при облачной погоде ультрафиолетовые лучи продолжают воздействовать на открытые участки тела, повышая риск повреждения эпидермиса, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.







Особую опасность в начале сезона представляет сочетание прямых солнечных лучей и их отражения от снежного покрова. Это приводит к увеличению суммарной дозы ультрафиолета, способного спровоцировать преждевременное старение кожи, гиперпигментацию и повысить вероятность развития серьезных заболеваний.



Врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анастасия Воронкина рекомендует использовать солнцезащитные средства с уровнем SPF не ниже 30 вне зависимости от времени года. По ее словам, средство следует наносить на открытые участки кожи за 15–20 минут до выхода на улицу и обновлять каждые 2–3 часа при длительном пребывании на свежем воздухе.



Специалисты также подчеркивают важность регулярного самоосмотра кожи. Необходимо отслеживать состояние родинок и появление новых образований. При любых изменениях — увеличении размеров, изменении цвета или кровоточивости — рекомендуется обратиться к врачу. Плановый осмотр у дерматовенеролога не реже одного раза в год позволяет своевременно выявить возможные патологии.