Строительная готовность детсада на 280 мест в Сергиевом Посаде превысила 80%
Детский сад, рассчитанный на 280 воспитанников, строят в микрорайоне Зубачево Поле в Сергиевом Посаде. В настоящее время объект готов более чем на 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая площадь здания составляет свыше 4 700 квадратных метров. Строительство ведётся по областной госпрограмме.
«Сейчас в здании обустраивают фасад, монтируют инженерные сети и проводят отделку помещений», — говорится в сообщении.В детском саду разместят групповые ячейки со своими игровыми, спальнями, буфетами, раздевалками и санузлами, физкультурный и музыкальный залы, медпункт, пищеблок, а также административные и служебные помещения. На прилегающей территории установят теневые навесы для прогулок, игровые элементы и спортплощадку.
Детсад введут в эксплуатацию в текущем году.