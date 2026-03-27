Строительная готовность детсада на 280 мест в Сергиевом Посаде превысила 80%

27 марта 2026, 15:08

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 280 воспитанников, строят в микрорайоне Зубачево Поле в Сергиевом Посаде. В настоящее время объект готов более чем на 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь здания составляет свыше 4 700 квадратных метров. Строительство ведётся по областной госпрограмме.





«Сейчас в здании обустраивают фасад, монтируют инженерные сети и проводят отделку помещений», — говорится в сообщении.