В Домодедове начался ремонт Барыбинского ФАПа

27 марта 2026, 15:42

Видео: пресс-служба администрации г.о. Домодедово

В фельдшерско-акушерском пункте, расположенном на Южной улице в домодедовском микрорайоне Барыбино, начался ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Работы проведут как изнутри, так и снаружи здания.





«На входе в ФАП отремонтируют ступени и уложат новую облицовочную плитку, заменят все старые покрытия, зачистят и покрасят металлические поручни. В процедурном кабинете тоже заменят плитку, электропроводку, лампы, частично и сами светильники, а также покрасят стены», — говорится в сообщении.