В Солнечногорске провели учения по спасению человека, повалившегося под лёд

27 марта 2026, 16:13

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Учения по спасению провалившегося под лёд человека провели на Истринском водохранилище у деревни Якиманское в округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.





В тренировке приняли участие сотрудники областной инспекции по маломерным судам, аварийно-спасательной службы муниципалитета «СолнСпас» и окружной администрации.





«Сейчас лёд стал ненадёжным, поэтому тренировки по спасению людей, провалившихся в полынью или промоину, необходимы. Мы проводим их не реже раза в год», — рассказал замглавы округа Максим Барков.