В Солнечногорске провели учения по спасению человека, повалившегося под лёд
Учения по спасению провалившегося под лёд человека провели на Истринском водохранилище у деревни Якиманское в округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
В тренировке приняли участие сотрудники областной инспекции по маломерным судам, аварийно-спасательной службы муниципалитета «СолнСпас» и окружной администрации.
«Сейчас лёд стал ненадёжным, поэтому тренировки по спасению людей, провалившихся в полынью или промоину, необходимы. Мы проводим их не реже раза в год», — рассказал замглавы округа Максим Барков.А руководитель Западного отделения Госинспекции по маломерным судам Московской области Олег Павлов отметил, что сейчас в регионе не осталось безопасного льда, поэтому выходить на него нельзя. А если человек всё-таки вышел и провалился, ему следует повернуться в ту сторону, откуда он пришёл, выбраться на лёд по грудь и двигаться к берегу. Быстрее всего сейчас это можно будет сделать вплавь.