В Подмосковье с наступлением периода размножения активизировались шершни
С приходом солнечных и жарких дней в Московской области активизировались шершни. У этих крупных ос наступил период активного поиска пищи и размножения, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Возрос риск обнаружения гнёзд этих насекомых на дачных участках и их случайного проникновения в жильё. Специалисты рекомендуют при встрече с этими соблюдать правила безопасности.
«В сельской местности и на окраинах городов шершни часто выбирают для гнездования заброшенные деревянные строения – сараи, туалеты, укромные места под карнизами, на балконах, террасах, чердаках и под крышами. Нередко шершни селятся вблизи пасек, привлечённые возможностью полакомиться мёдом и использовать пчёл в качестве пищи для своих личинок», – рассказали в ведомстве.Шершень жалит болезненно, но обычно не представляет угрозы для жизни человека. Однако у людей с аллергией реакция на укус может быть серьёзной. Важно помнить, что шершни не нападают без причины. Агрессию насекомого может спровоцировать прямая угроза ему или его гнезду.
«При обнаружении шершня поблизости не следует паниковать и совершать резкие движения. Попытки убить насекомое лишь спровоцируют его на атаку. Лучше спокойно отойти в сторону. Если шершень залетел в дом, нужно открыть окно, ограничив ему доступ в другие помещения, и дождаться, пока он вылетит сам», – добавили в Минэкологии Подмосковья.В случае обнаружения гнезда шершней на дачном участке рекомендуется обратиться в службу дезинсекции. Самостоятельное уничтожение гнезда может привести к непредсказуемым последствиям.
При этом в министерстве отметили, что шершней нельзя считать исключительно вредителями. Они играют важную роль в экосистеме, регулируя численность вредоносных насекомых, угрожающих деревьям и урожаю.