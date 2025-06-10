В Подмосковье с наступлением периода размножения активизировались шершни

10 июня 2025, 18:24

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С приходом солнечных и жарких дней в Московской области активизировались шершни. У этих крупных ос наступил период активного поиска пищи и размножения, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.





Возрос риск обнаружения гнёзд этих насекомых на дачных участках и их случайного проникновения в жильё. Специалисты рекомендуют при встрече с этими соблюдать правила безопасности.

«В сельской местности и на окраинах городов шершни часто выбирают для гнездования заброшенные деревянные строения – сараи, туалеты, укромные места под карнизами, на балконах, террасах, чердаках и под крышами. Нередко шершни селятся вблизи пасек, привлечённые возможностью полакомиться мёдом и использовать пчёл в качестве пищи для своих личинок», – рассказали в ведомстве.

«При обнаружении шершня поблизости не следует паниковать и совершать резкие движения. Попытки убить насекомое лишь спровоцируют его на атаку. Лучше спокойно отойти в сторону. Если шершень залетел в дом, нужно открыть окно, ограничив ему доступ в другие помещения, и дождаться, пока он вылетит сам», – добавили в Минэкологии Подмосковья.