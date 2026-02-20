Подмосковный врач Лозикова назвала топ «здоровых» подарков мужчине на 23 февраля
Подбирая подарок мужчине на 23 февраля, можно одновременно позаботиться о его здоровье. Такое мнение высказала врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Московской области.
Как отметила медик, хорошим подарком может стать фитнес-браслет.
«Низкая подвижность и недосып част становятся причиной различных заболеваний. Гаджет помогает отслеживать уровень активности, контролировать давление и следить за временем сна. Если он уже есть, можно подарить абонемент в бассейн. Плавание тренирует все группы мышц, снимает нагрузку с позвоночника, успокаивает нервную систему. Это идеальный подарок для тех, кто много времени проводит в офисе или за рулём», – пояснила Лозикова.Ещё один полезный подарок – ортопедическая подушка. Она особенно важна, если мужчина плохо восстанавливается после сна. Правильная поддержка шеи и головы во время отдыха служат профилактикой остеохондроза и головной боли по утрам.
«Ключевой элемент профилактики – регулярная физическая активность. Она снижает риск болезней сердца, диабета, рака и депрессии. Если хотите вдохновить мужчину на занятия спортом, выбирайте подарочный сертификат в спортивный магазин. Качественная форма или инвентарь воодушевят его вернуться в зал», – уверена врач.Анастасия Лозикова добавила, что предотвратить болезни сердца помогает контроль за артериальным давлением. Поэтому ещё одним удачным подарком станет домашний тонометр.