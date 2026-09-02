Подмосковный врач Митрофанова раскрыла, что такое ЗОЖ на самом деле

02 сентября 2026, 11:45

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Здоровый образ жизни часто воспринимают как систему жёстких ограничений – изнурительных тренировок, строгих диет и отказа от удовольствий. Однако такой подход не имеет ничего общего с медициной, заявила заведующая отделением профилактики Сергиево-Посадской больницы Марина Митрофанова.





По её словам, ЗОЖ – не запреты, а разумный баланс и привычки, которых человек может придерживаться годами без ущерба для качества жизни.

«Это достаточная физическая активность, рациональное питание, нормальный сон, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя и регулярные медицинские обследования. Сколько двигаться? Для большинства взрослых рекомендовано от 150 до 300 минут умеренной физической нагрузки в неделю либо от 75 до 150 минут интенсивной нагрузки. При этом физическая активность – это не только занятия в спортзале. Пешие прогулки, подъем по лестнице вместо лифта, домашние дела тоже учитываются и приносят пользу», – подчеркнула врач.

«При всей важности генетики и окружающей среды большинство распространённых заболеваний – гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение – являются следствием образа жизни. Гены – не приговор. Многое зависит от того, как они проявят себя в течение жизни. А это уже зона нашей ответственности», – пояснила Митрофанова.