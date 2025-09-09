Достижения.рф

Подмосковный диетолог Волкова раскрыла пользу и вред гранат гранатового сока

оригинал Фото: Istock / Tetiana_Chudovska

Сок граната укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и аппетит. Однако он может обострить хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, сообщила заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.



«Польза граната – в том, что он содержит большое количество витамина С. Его сок укрепляет иммунитет, улучшает аппетит, и пищеварение. Он может поддерживать уровень гемоглобина при дефиците железа. А входящие в состав граната антиоксиданты помогают замедлять воспалительные процессы», – сказала Волкова РИА Новости.
Вместе с тем, по словам диетолога, сок граната нельзя пить при обострении хронических заболеваний ЖКТ. Дело в том, что он кислый и может раздражать слизистую оболочку желудка.
Кроме того, концентрированные кислоты граната могут разрушать эмаль зубов. Именно поэтому гранатовый сок лучше употреблять либо разбавленным, либо через трубочку, подчеркнула Волкова.
Лора Луганская

