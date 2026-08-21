Подмосковный врач-нарколог назвал лето лучшим временем для отказа от алкоголя
Лучшая альтернатива употреблению алкоголя и других психоактивных веществ – здоровый образ жизни, умение радоваться простым вещам и занятия спортом. Такое мнение высказал психиатр-нарколог из Луховиц Александр Скунцев.
Он подчеркнул, что даже кратковременное употребление алкоголя негативно сказывается на работе многих органов. А длительное злоупотребление спиртным ведёт к серьёзным заболеваниям и изменениям в работе организма.
К тому же алкоголь ухудшает качество жизни и самочувствие, снижает внимание и работоспособность, затрудняет выполнение повседневных задач.
«Алкоголь – это фактор риска более чем 200 заболеваний, включая болезни печени, сердца, пищеварительной системы и психические расстройства. Каждый человек волен сам сделать выбор в пользу здоровья, жизни, радости, общения с близкими, прогулок и путешествий. Лето, мне кажется, особенно удачное время сделать этот выбор для тех, кто ещё сомневается», – сказал Скунцев.Как пояснил специалист, отказавшись от алкоголя и психоактивным веществ, человек открывает двери к позитивным изменениям. Он улучшает качество и продолжительность своей жизни, внешний вид, настроение и самочувствие. Помимо этого, жизнь в трезвости улучшает отношения с людьми, способствует гармонии в отношениях и развитию творческих увлечений.
«Страдающие от алкогольной зависимости часто не осознают её истинных масштабов. Признать правду – значит сделать первый шаг к исцелению. Не бойтесь обратиться за консультацией к специалисту», – посоветовал медик.Как напомнили в Минздраве Московской области, Министерство здравоохранения России объявило неделю с 17 по 23 августа Неделей отказа от алкоголя.