Подмосковный врач-нарколог назвал лето лучшим временем для отказа от алкоголя

21 августа 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Лучшая альтернатива употреблению алкоголя и других психоактивных веществ – здоровый образ жизни, умение радоваться простым вещам и занятия спортом. Такое мнение высказал психиатр-нарколог из Луховиц Александр Скунцев.





Он подчеркнул, что даже кратковременное употребление алкоголя негативно сказывается на работе многих органов. А длительное злоупотребление спиртным ведёт к серьёзным заболеваниям и изменениям в работе организма.



К тому же алкоголь ухудшает качество жизни и самочувствие, снижает внимание и работоспособность, затрудняет выполнение повседневных задач.

«Алкоголь – это фактор риска более чем 200 заболеваний, включая болезни печени, сердца, пищеварительной системы и психические расстройства. Каждый человек волен сам сделать выбор в пользу здоровья, жизни, радости, общения с близкими, прогулок и путешествий. Лето, мне кажется, особенно удачное время сделать этот выбор для тех, кто ещё сомневается», – сказал Скунцев.

«Страдающие от алкогольной зависимости часто не осознают её истинных масштабов. Признать правду – значит сделать первый шаг к исцелению. Не бойтесь обратиться за консультацией к специалисту», – посоветовал медик.