25 ноября 2026, 13:03

Видео: пресс-служба Минздрава МО

От того, как работает желудочно-кишечный тракт, напрямую зависят настроение, работоспособность, иммунитет человека, здоровье кожи и волос. Поэтому ЖКТ называют «вторым мозгом».





Если механизм даёт сбой, страдает весь организм, предупредил заведующий обособленным структурным подразделением №3 и Гастроцентром Подольской областной клинической больницы Владимир Логинов. Он назвал пятёрку лидеров среди заболеваний ЖКТ. Это язвенная болезнь, гастрит и дуоденит, болезни жёлчного пузыря, панкреатит и болезни печени, синдром раздраженного кишечника.

«В большинстве случаев истоки этих проблем – в неправильном образе жизни. Главные враги нашего ЖКТ известны каждому, но, признаемся честно, отказываются от них единицы. Это фастфуд, жареное и жирное, нерегулярное питание, стресс, лишний вес, курение, алкоголь и сидячий образ жизни», – отметил Логинов.

«Питайтесь по расписанию, не ешьте на бегу, включайте в рацион побольше зелени, овощей и фруктов, ведите активный образ жизни, высыпайтесь, откажитесь от фастфуда, курения и потребления алкоголя», – посоветовал врач.

«Ранняя диагностика может спасти жизнь и сохранить её качество. Ежегодно проходите диспансеризацию. Если у вас уже есть хроническое заболевание, соблюдайте диспансерное наблюдение и неукоснительно исполняйте назначения врача. Пусть ваше утро начинается со здорового завтрака и лёгкой физической нагрузки. Жизнь без фастфуда, восемь часов сна и приверженность терапии – формула, которая сделает вас сильнее и здоровее», – добавил доктор.