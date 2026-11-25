В Одинцове задержали мужчину с восемью свёртками с наркотиками
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, задержали в Одинцове сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Экипаж росгвардейцев патрулировал город и на Триумфальной улице обратил внимание на людей, которые распивали алкоголь.
«При общении с правоохранителями один из мужчин — 39-летний местный житель — вёл себя подозрительно: невнятно отвечал на вопросы и заметно нервничал. В ходе разговора выяснилось, что у него при себе есть наркотики. На место сразу вызвали оперативную бригаду», — говорится в сообщении.При досмотре у мужчины нашли восемь свёртков с растительным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана общей массой 7,2 грамма. Против задержанного завели уголовное дело.