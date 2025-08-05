Подмосковный врач назвал тройку самых частых детских летних травм
Летом число детских травм значительно возрастает. Самые частые повреждения и способы их предотвращения перечислили в Московской областной детской клиническом травматолого-ортопедической больнице.
«В это время года дети больше проводят времени на улице. Они ездят на велосипедах и роликах, качаются на качелях. Всё это иногда приводит к падениям, в результате чего можно получить перелом предплечья, плечевой кости и костей голени», – сказал главврач МОДКТОБ, главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Александр Григорьев.Чтобы минимизировать риск травм, врач советует приобрести для детей защитную экипировку – шлем, налокотники и наколенники. Кроме того, следует обучить детей правилам дорожного движения, а также предвидеть опасные ситуации.
Если травма всё же произошла, необходимо оценить её тяжесть. В лёгких случаях достаточно обратиться в ближайший травмпункт, в средних и тяжёлых лучше вызывать скорую.
«После травмы не рекомендуется кормить ребёнка и успокаивать его конфетой. Нередко, чтобы зашить рану, требуется наркоз, а для этого необходима голодная пауза в течение пяти часов», – объяснил Григорьев.Как подчеркнул специалист, родители сами должны подавать пример безопасного поведения и не оставлять детей без присмотра.