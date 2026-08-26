Подмосковный врач назвала главные страхи при переходе больного на энтеральное питание
Переход на искусственное питание – серьёзный шаг, который часто вызывает у родственников страх. Главный внештатный специалист паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Ушканенко разобрала самые частые сомнения.
Человек на искусственном питании, вопреки опасениям, не будет голодать, потому что современные смеси – это полноценное сбалансированное питание со всеми необходимыми белками, жирами, углеводами, витаминами и микроэлементами. Они покрывают суточную потребность организма в энергии. Пациент получает всё необходимое, но в жидкой форме.
«Установка зонда или стомы – это не больно. Процесс проходит с использованием местной анестезии или обезболивания. Скорее, пациент может чувствовать дискомфорт, который быстро проходит. После адаптации большинство больных перестают замечать зонд. Бывает, что у пациента начинается рвота, но это не повод отказываться от энтерального питания. Обычно проблема решается подбором скорости введения, температуры смеси и назначением противорвотных препаратов», – прокомментировала Ушканенко.
Главный страх всех родственников, которые столкнулись с неизлечимой болезнью близкого, связан с боязнью не справиться с уходом.
«В реальности же уход за зондом или стомой – навык, который осваивается за несколько дней. В Московской области есть школы для родственников, выездные патронажные службы и круглосуточная горячая линия, где можно получить консультацию», – отметила врач.Она добавила, что для многих родственников зонд становится символом «конца». Однако важно понять, что энтеральное питание – не шаг к смерти, а способ продлить качественную жизнь. Многие пациенты на зондовом питании живут долгие годы, сохраняя активность и ясность сознания.
По любому вопросу оказания паллиативной медицинской помощи в Московской области можно обратиться на круглосуточную горячую линию по номеру 8 (498) 683-83-83.