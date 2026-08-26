Подмосковный врач назвала главные страхи при переходе больного на энтеральное питание

26 августа 2026, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Переход на искусственное питание – серьёзный шаг, который часто вызывает у родственников страх. Главный внештатный специалист паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Ушканенко разобрала самые частые сомнения.





Человек на искусственном питании, вопреки опасениям, не будет голодать, потому что современные смеси – это полноценное сбалансированное питание со всеми необходимыми белками, жирами, углеводами, витаминами и микроэлементами. Они покрывают суточную потребность организма в энергии. Пациент получает всё необходимое, но в жидкой форме.

«Установка зонда или стомы – это не больно. Процесс проходит с использованием местной анестезии или обезболивания. Скорее, пациент может чувствовать дискомфорт, который быстро проходит. После адаптации большинство больных перестают замечать зонд. Бывает, что у пациента начинается рвота, но это не повод отказываться от энтерального питания. Обычно проблема решается подбором скорости введения, температуры смеси и назначением противорвотных препаратов», – прокомментировала Ушканенко.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«В реальности же уход за зондом или стомой – навык, который осваивается за несколько дней. В Московской области есть школы для родственников, выездные патронажные службы и круглосуточная горячая линия, где можно получить консультацию», – отметила врач.