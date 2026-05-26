Подмосковный врач назвала главное правило сбора аптечки для путешествия с ребёнком

26 мая 2026, 20:25

Наполнение аптечки часто занимает главное место при сборах в отпуск с ребёнком. Главное правило – не брать все подряд, а иметь под рукой средства для первой помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Основу должны составлять жаропонижающие препараты на основе парацетамола или ибупрофена в формах сиропа для быстрого эффекта и в форме свечей – на случай рвоты. Обязательны и средства для оральной регидратации, поскольку при смене климата и питания растёт риск кишечных инфекций, а обезвоживание у детей наступает стремительно.



В аптечке должны быть антигистаминные препараты нового поколения, даже если ребёнок не страдает аллергией. Дело в том, что укус незнакомого насекомого или экзотический фрукт могут вызвать неожиданную реакцию. Не стоит забывать об антисептиках без спирта, пластырях разного размера и стерильных бинтах. Если планируется авиаперелёт, необходимо добавить сосудосуживающие капли в нос.

«Аптечка – ваша страховка, но она не заменяет квалифицированного врача. Если у ребёнка высокая температура, которая не сбивается привычными дозами лекарств, появилась неукротимая рвота или странная сыпь, не пытайтесь лечить его самостоятельно», – предупредила врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова.