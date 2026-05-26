Подмосковный врач назвала главное правило сбора аптечки для путешествия с ребёнком
Наполнение аптечки часто занимает главное место при сборах в отпуск с ребёнком. Главное правило – не брать все подряд, а иметь под рукой средства для первой помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Основу должны составлять жаропонижающие препараты на основе парацетамола или ибупрофена в формах сиропа для быстрого эффекта и в форме свечей – на случай рвоты. Обязательны и средства для оральной регидратации, поскольку при смене климата и питания растёт риск кишечных инфекций, а обезвоживание у детей наступает стремительно.
В аптечке должны быть антигистаминные препараты нового поколения, даже если ребёнок не страдает аллергией. Дело в том, что укус незнакомого насекомого или экзотический фрукт могут вызвать неожиданную реакцию. Не стоит забывать об антисептиках без спирта, пластырях разного размера и стерильных бинтах. Если планируется авиаперелёт, необходимо добавить сосудосуживающие капли в нос.
«Аптечка – ваша страховка, но она не заменяет квалифицированного врача. Если у ребёнка высокая температура, которая не сбивается привычными дозами лекарств, появилась неукротимая рвота или странная сыпь, не пытайтесь лечить его самостоятельно», – предупредила врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова.Важно также помнить правила хранения лекарств. Многие препараты теряют свойства при температуре выше 25 градусов, поэтому в дороге нужно использовать термосумку. Стоит также за неделю до выезда проверить сроки годности всех лекарств, чтобы в критический момент не обнаружить испорченный препарат.
К тому же следует помнить, что за границей многие привычные лекарства продают только по рецепту. Поэтому наличие проверенного набора можно считать залогом спокойствия семьи.