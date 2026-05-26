В больницы Подмосковья поступило более 30 единиц офтальмологического оборудования

Медицинские учреждения Московской области в этом году получили более 30 единиц современного офтальмологического оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Среди новой аппаратуры – томографы, лазеры, ультразвуковые сканеры и другая медтехника.
«Новое офтальмологическое оборудование позволяет на высоком уровне проводить исследования, что важно для постановки точного диагноза. Его также применяют для выполнения операций. С начала года подмосковные больницы получили 33 единицы такой техники на общую сумму свыше 157 миллионов рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как уточнили в министерстве, аппараты поступили в Королёвскую, Раменскую, Подольскую, Ступинскую, Люберецкую, Жуковскую и другие больницы. Они закуплены благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.