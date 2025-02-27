Подмосковный врач Одинаева назвала причины потери обоняния у ребёнка

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Потеря обоняния у ребёнка может быть как временной, так и постоянной. Об этом предупредила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Отсутствие способности ощущать запахи негативно влияет на качество жизни, так как обоняние играет важную роль в восприятии вкуса пищи, эмоциональном благополучии и даже безопасности – например, в обнаружении испорченной еды или запаха газа.
Для диагностики аносмии врач опрашивает родителей и ребёнка, чтобы выяснить возможные причины патологии, осматривает нос и носоглотку. При необходимости назначают дополнительные исследования – МРТ или КТ.
В ряде случаев нарушение обоняния – сигнал о наличии другого, потенциально серьёзного заболевания. В НИКИ детства рекомендуют не откладывать визит к специалисту и не заниматься самолечением при появлении первых симптомов.
В ведомстве напомнили, что 27 февраля отмечается День осведомлённости о потере обоняния – аносмии.
Читайте также:
Подмосковных школьников научили в МОНИКИ оказывать первую помощь
В Дедовске открыли обновлённое педиатрическое отделение больницы
В Одинцове открылась многопрофильная клиника
«Нарушение обоняния может быть вызвано заболеваниями верхних дыхательных путей – ринитом, синуситом или полипами в носу, которые временно блокируют обонятельные рецепторы. Также к этому состоянию могут привести травмы головы, повлёкшие повреждение обонятельного нерва или области мозга, отвечающей за обоняние. Вирусные инфекции, например ОРВИ или COVID-19, могут вызывать временную аносмию из-за поражения обонятельных рецепторов», – перечислила Одинаева, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.Другая причина нарушения обоняния – врождённые аномалии развития, такие как синдром Каллмана, заболевания головного мозга и даже врождённая аносмия
Для диагностики аносмии врач опрашивает родителей и ребёнка, чтобы выяснить возможные причины патологии, осматривает нос и носоглотку. При необходимости назначают дополнительные исследования – МРТ или КТ.
В ряде случаев нарушение обоняния – сигнал о наличии другого, потенциально серьёзного заболевания. В НИКИ детства рекомендуют не откладывать визит к специалисту и не заниматься самолечением при появлении первых симптомов.
В ведомстве напомнили, что 27 февраля отмечается День осведомлённости о потере обоняния – аносмии.
Читайте также:
Подмосковных школьников научили в МОНИКИ оказывать первую помощь
В Дедовске открыли обновлённое педиатрическое отделение больницы
В Одинцове открылась многопрофильная клиника
Лора Луганская