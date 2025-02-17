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Подмосковный врач Одинаева рассказала, как организовать школьнику каникулы

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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У подмосковных школьников начались каникулы. Чтобы они прошли с пользой и без происшествий, родителям стоит заранее организовать досуг детей, посоветовала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
«Планируя занятия ребёнка в эти дни, учитывайте его возраст и физические возможности. Не забывайте о погоде и состоянии здоровья. Старайтесь не перегружать сына или дочь, чтобы они могли действительно насладиться каникулами. Не менее важно соблюдать режим дня: ложиться спать и вставать в одно и то же время», – рекомендовала врач, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Она напомнила, что этой зимой погода часто меняется, поэтому важно тщательно подбирать одежду и обувь перед прогулкой. Нужно убедиться, что ребёнок одет в тёплую и непродуваемую одежду, а у обуви – нескользящая подошва. Это поможет избежать падений.
«Контролируйте, сколько времени ребёнок проводит за компьютером и с телефоном. Ограничьте это время, чтобы дети больше двигались и играли на воздухе. Если вы разрешаете компьютерные игры, отдавайте предпочтение развивающим ресурсам. Обращайте внимание на повышенную раздражительность, бессонницу. Всё это указывает на то, что либо ребёнок проводит больше времени за компьютером, чем разрешено, либо игры ему не подходят», – добавила Одинаева.
Она также попросила уделить внимание питанию школьников, так как на каникулах они часто нарушают привычную диету. В рационе должны быть свежие овощи и фрукты, рыба, нежирное мясо. А избыток сладкого, фастфуда и газированных напитков лучше исключить.

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В Малаховке проведут литературные мероприятия в честь Дня защитника Отечества
20 февраля 2025, 13:39

Фото: istockphoto.com/artisteer

Литературные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, состоятся в отеле «Малаховский дворец» в субботу, 22 февраля, сообщает пресс-служба Загородного литературного клуба.
«Участие в мероприятиях примут писатели патриотического направления, всего более 50 человек. В число участников войдут прозаик и сценарист Олег Рой, поэт и сатирик Владимир Вишневский, поэтесса, прозаик и драматург Мария Ватутина и поэт Дмитрий Воденников», — говорится в сообщении.
В рамках литературного праздника состоятся творческие мастер-классы и семинары, поэтический марафон, практикум «Искусство речи» от Владимира Вишневского, а также вечерний концерт.

Подробная информация о мероприятиях размещена на официальном сайте Загородного литературного клуба.

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#23 февраля
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#мероприятия
#культура
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Мытищинские врачи спасли мужчину с разорванным мочевым пузырём
20 февраля 2025, 13:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

50-летнего мужчину, у которого от неудачного паления на улице разорвался мочевой пузырь, спасли врачи Мытищинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил в больницу в тяжёлом состоянии. Он жаловался на нестерпимую боль в области живота и примеси крови в моче. Выяснилось, что за несколько дней до госпитализации он упал на улице. Его мочевой пузырь в этот момент был наполнен и разорвался от удара о брюшную стенку.

«Так как друге внутренние органы не пострадали, я выбрал минимально инвазивную тактику операции — лапароскопическую санацию и ушивание мочевого пузыря. В брюшной полости было выявлено большое количество сгустков крови (около 500 мл) и жидкости с примесью крови (900 мл). Через небольшой прокол брюшную полость удалось осушить. (…) Поперечный разрыв мочевого пузыря составлял в длину около 6 сантиметров. Мы герметично ушили этот разрыв. Операция длилась 3 часа и была выполнена всего через четыре прокола в брюшной полости», — рассказал заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.

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#хирург
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Капремонт Васильчиновской школы в Наро-Фоминском округе завершён наполовину
20 февраля 2025, 12:59

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса ММО

Здание школы капитально ремонтируют в посёлке Васильчиново Наро-Фоминского округа, в настоящее время готовность объекта достигла 51%, открыть обновлённую школу должны 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Двухэтажная школа общей площадью более 1,8 тыс. квадратных метров была построена в 1965 году. Сейчас кровельные работы на объекте выполнены на 93%, фасад готов на 64%. Внутри здания монтируют перегородки в пищеблоке, монтируют электроснабжения, канализацию, водоснабжение и слаботочные системы, ведут предчистовую отделку помещений», — говорится в сообщении.
В областном Минстройкомплекса отметили, что в рамках капитального ремонта в школе также установят новое оборудование и мебель и проведут благоустройство прилегающей территории.

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#капремонт
#капитальный ремонт
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Самбист Спориш из Дубны победил на первенстве России
20 февраля 2025, 12:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Михаил Спориш из спортивной школы «Дубна» одержал победу на первенстве России по боевому самбо среди юниоров, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Представитель Дубны Михаил Спориш стал лучшим в весовой категории более 98 килограммов. Благодаря победе на первенстве страны он получил путёвку на первенство мира, которое будет проходить в Индонезии в октябре», — говорится в сообщении.
Достижение спортсмена отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.

«Я поздравляю Михаила, его тренеров Николая Николаевича Малышева, Владислава Комолова, Михаила Карачевцева и всех, кто поддерживал спортсмена на пути к победе!» — заявил Максим Тихомиров.
Победа на первенстве России стала уже второй для Михаила Спориша. Первый раз он завоевал золотую медаль на этом турнире в 2024 году.

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Администрация Наро-Фоминского округа провела выездной приём в посёлке Калининец
20 февраля 2025, 12:15

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Очередной выездной приём жителей провели в посёлке Калининец представители администрации Наро-Фоминского городского округа, главными темами встречи стали благоустройство и медицина, сообщает пресс-служба руководства муниципалитета.
«В число поднятых на приёме вопросов о благоустройстве вошла, в частности, организация наружного освещения на Учительской улице в селе Петровское. Было также задано много вопросов по здравоохранению, на которые ответили участвовавшие в выездном приёме представители руководства Наро-Фоминской больницы, областной станции скорой помощи и Минздрава Подмосковья», — говорится в сообщении.
Кроме того, задавались вопросы по сфере ЖКХ.

По итогу приёма по каждому из вопросов были сформулированы решения с указанием сроков исполнения и назначенным ответственным лицом.

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#наро-фоминск
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#приём
#благоустройство
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