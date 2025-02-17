Подмосковный врач Одинаева рассказала, как организовать школьнику каникулы

Фото: пресс-служба Минздрава МО
У подмосковных школьников начались каникулы. Чтобы они прошли с пользой и без происшествий, родителям стоит заранее организовать досуг детей, посоветовала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
«Планируя занятия ребёнка в эти дни, учитывайте его возраст и физические возможности. Не забывайте о погоде и состоянии здоровья. Старайтесь не перегружать сына или дочь, чтобы они могли действительно насладиться каникулами. Не менее важно соблюдать режим дня: ложиться спать и вставать в одно и то же время», – рекомендовала врач, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.Она напомнила, что этой зимой погода часто меняется, поэтому важно тщательно подбирать одежду и обувь перед прогулкой. Нужно убедиться, что ребёнок одет в тёплую и непродуваемую одежду, а у обуви – нескользящая подошва. Это поможет избежать падений.
«Контролируйте, сколько времени ребёнок проводит за компьютером и с телефоном. Ограничьте это время, чтобы дети больше двигались и играли на воздухе. Если вы разрешаете компьютерные игры, отдавайте предпочтение развивающим ресурсам. Обращайте внимание на повышенную раздражительность, бессонницу. Всё это указывает на то, что либо ребёнок проводит больше времени за компьютером, чем разрешено, либо игры ему не подходят», – добавила Одинаева.Она также попросила уделить внимание питанию школьников, так как на каникулах они часто нарушают привычную диету. В рационе должны быть свежие овощи и фрукты, рыба, нежирное мясо. А избыток сладкого, фастфуда и газированных напитков лучше исключить.
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Лора Луганская