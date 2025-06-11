Подмосковный врач Одинаева рассказала о «попкорновой болезни» из-за вейпов

11 июня 2025, 11:50

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В России в последнее время появилась тревожная тенденция – вейпы, электронные сигареты и приборы нагревания табака становятся всё популярнее среди подростков. Об этом заявила директор подмосковного НИКИ детства Нисо Одинаева.







«Многие считают электронные сигареты и вейпы безопасной альтернативой обычным сигаретам. Подростки легко поддаются соблазну, не осознавая рисков. Но использование этих устройств не снижает риски для здоровья, а в ряде случаев усугубляет состояние дыхательной системы. В составе жидкостей для вейпов содержатся масла, которые при нагревании выделяют токсичные вещества. Медики фиксируют случаи так называемой «попкорновой болезни», или облитерирующего бронхиолита», – отметила Одинаева, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.

«Будьте примером для своего ребёнка. Если вы курите, постарайтесь отказаться от этой привычки. Поговорите с ребёнком о вреде курения и вейпов, расскажите о последствиях для здоровья. Помогите ребёнку понять, что вейпы не помогут решить проблемы или справиться со стрессом. Донесите до него, что здорово общаться со сверстниками, которые не курят и не парят, с теми, кто следит за здоровьем и выбирает спортивную площадку и мяч, а не подъезд и вейп», – добавила Одинаева.