Подмосковный врач Одинаева рассказала о «попкорновой болезни» из-за вейпов
В России в последнее время появилась тревожная тенденция – вейпы, электронные сигареты и приборы нагревания табака становятся всё популярнее среди подростков. Об этом заявила директор подмосковного НИКИ детства Нисо Одинаева.
«Многие считают электронные сигареты и вейпы безопасной альтернативой обычным сигаретам. Подростки легко поддаются соблазну, не осознавая рисков. Но использование этих устройств не снижает риски для здоровья, а в ряде случаев усугубляет состояние дыхательной системы. В составе жидкостей для вейпов содержатся масла, которые при нагревании выделяют токсичные вещества. Медики фиксируют случаи так называемой «попкорновой болезни», или облитерирующего бронхиолита», – отметила Одинаева, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.Чтобы защитить детей от кажущихся модными вейпов и сигарет, она предложила проводить в школах профилактические беседы. Школьники могут стать активными участниками таких уроков и подготовить материалы о рисках, связанных с курением.
«Будьте примером для своего ребёнка. Если вы курите, постарайтесь отказаться от этой привычки. Поговорите с ребёнком о вреде курения и вейпов, расскажите о последствиях для здоровья. Помогите ребёнку понять, что вейпы не помогут решить проблемы или справиться со стрессом. Донесите до него, что здорово общаться со сверстниками, которые не курят и не парят, с теми, кто следит за здоровьем и выбирает спортивную площадку и мяч, а не подъезд и вейп», – добавила Одинаева.С 9 по 15 июня в России проходит Неделя отказа от зависимостей. Благодаря активной пропаганде в России ежегодно снижается распространённость курения.