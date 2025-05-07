В Подмосковье приглашают доноров с двумя редкими группами крови

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Людей с первой и четвёртой отрицательными группами крови приглашает сделать донацию Московский областной центр крови, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Приглашаем доноров с I и IV отрицательными группами крови. II отрицательная группа также нуждается в пополнении запасов», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Она добавила, что донорская кровь необходима для переливания пострадавшим в ДТП, онкопациентам, людям с различными травмами и ожогами, а также новорождённым с различными патологиями.
Подробная информация о том, как сдать кровь в Московской области, размещена на портале «Доноры Подмосковья».
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