Подмосковный врач рассказал, как распознать гипертонию у детей и подростков

15 мая 2026, 15:00

Многие родители считают повышенное давление проблемой пожилых людей, которая не касается детей и подростков, но это не так. Опасность такого состояния – в том, что оно долгое время может протекать незаметно, рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Маленькие дети часто не могут сформулировать жалобу на головную боль или специфическое чувство давления. Для родителей это проявляется как обычное переутомление. Ребёнок становится чуть более капризным, отказывается от игр, быстрее устает после школы или прогулки.



У подростков картина другая. Самыми частыми признаками становятся повторяющиеся головные боли и носовые кровотечения. Также могут наблюдаться головокружение и общая слабость. А вот «мушки» перед глазами у них встречаются реже, хотя и остаются важным диагностическим признаком.

«Родителям важно понимать, что гипертония у детей часто прячется за обычным переутомлением. Ребёнок может годами жить с повышенными цифрами, а его сосуды в это время будут работать на износ. Рекомендуем хотя бы раз в год измерять давление даже абсолютно здоровому на вид ребёнку, особенно если он жалуется на частые головные боли или быстро утомляется», – посоветовала врач-детский кардиолог НИКИ детства Анастасия Адамсон.