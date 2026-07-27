Подмосковный врач рассказала, как выбрать способ питания паллиативному пациенту

27 июля 2026, 11:25

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В паллиативной медицине часто на первый план выходит вопрос полноценного питания пациента. Когда человек не может есть сам, врачи выбирают между стратегиями энтерального и парентерального питания.





Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Ушканенко рассказала о различиях, преимуществах и области применения каждого способа.

«Энтеральное питание – это введение питательных веществ через желудочно-кишечный тракт естественным путём: через рот, назогастральный зонд, гастростому, еюностому. Принцип энтерального питания – всасывание питательных веществ физиологическим путём, то есть через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, как при обычном приёме пищи. Это естественный для организма способ получения энергии и строительных веществ», – пояснила врач.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Для обоих видов питания существуют специальные готовые смеси, состав которых варьируется в зависимости от заболевания пациента. Конкретную смесь индивидуально подбирает лечащий врач-диетолог или нутрициолог на основании лабораторных исследований и клинической картины», – пояснила Ушканенко.