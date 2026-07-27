Подмосковный врач рассказала, как выбрать способ питания паллиативному пациенту
В паллиативной медицине часто на первый план выходит вопрос полноценного питания пациента. Когда человек не может есть сам, врачи выбирают между стратегиями энтерального и парентерального питания.
Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Ушканенко рассказала о различиях, преимуществах и области применения каждого способа.
«Энтеральное питание – это введение питательных веществ через желудочно-кишечный тракт естественным путём: через рот, назогастральный зонд, гастростому, еюностому. Принцип энтерального питания – всасывание питательных веществ физиологическим путём, то есть через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, как при обычном приёме пищи. Это естественный для организма способ получения энергии и строительных веществ», – пояснила врач.
Парентеральное питание – это введение питательных веществ внутривенно, минуя желудочно-кишечный тракт. Такие нутриенты, как аминокислоты, жировые эмульсии, глюкоза, витамины и микроэлементы, поступают прямо в кровоток. Этот метод применяется, когда нарушена функция ЖКТ или использование кишечника невозможно по медицинским показаниям.
«Для обоих видов питания существуют специальные готовые смеси, состав которых варьируется в зависимости от заболевания пациента. Конкретную смесь индивидуально подбирает лечащий врач-диетолог или нутрициолог на основании лабораторных исследований и клинической картины», – пояснила Ушканенко.Как напомнили в подмосковном Минздраве, задать все вопросы по помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру +7 (498) 683-83-83.