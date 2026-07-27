В Подмосковье оптимизировали проезд по двум дорогам и обустроили переход
Работы по оптимизации режима светофоров провели на двух участках дорог в округах Шаховская и Ленинский, а также обустроили новый регулируемый пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Шаховской изменили режим светофора напротив ЗАГСа: время проезда по улице Базаева увеличили на 40 секунд.
«В Ленинском округе ввели утренний, дневной и вечерний режимы у светофора на перекрёстке Каширского и Зелёного шоссе. Кроме того, на 32-м километре Каширского шоссе в деревне Горки сделали пешеходный переход со светофором с вызывной кнопкой», — говорится в сообщении.Корректировка светофорного регулирования в Московской области продолжается. Эти изменения позволяют увеличивать пропускную способность дорог на 15%.