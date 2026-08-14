Подмосковный врач рассказала, когда боль в животе у ребёнка должна насторожить

14 августа 2026, 22:45

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Боль в животе у детей может быть как следствием безобидных причин, так и симптомом серьёзного состояния, требующего неотложной помощи. Об этом предупредила детский гастроэнтеролог клинико‑диагностического центра «Ромашка» Руслана Мухтасарова.





Медик рассказала, когда нужно срочно обращаться за медицинской помощью и как вести себя до приезда врача.

«Первое правило при боли в животе у ребёнка – не давать обезболивающие до осмотра врача. Лекарства стирают картину болезни, и поставить верный диагноз будет сложнее. Также категорически нельзя греть живот грелкой. При аппендиците, например, это может привести к осложнениям», – отметила медик.

«Также осмотр врача необходим при многократной рвоте; рвоте с примесью желчи или крови; температуре выше +38,5 °C на фоне боли в животе; отсутствии стула более суток в сочетании с сильным вздутием живота; появлении крови в стуле либо чёрного стула; боли в животе после травмы; слабости, бледности и холодном поте, когда ребёнок становится вялым», – перечислила специалист.

«До приезда врача важно обеспечить ребёнку покой. Уложите его в удобную позу. Если нет рвоты, давайте пить чистую воду маленькими порциями. Не кормите малыша до выяснения причин боли. Измерьте температуру и зафиксируйте, когда появилась боль и где именно она ощущается. Эта информация поможет врачу при постановке диагноза», – подчеркнула Мухтасарова.