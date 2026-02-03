Подмосковный врач Ровенская назвала симптомы ветрянки, которые нельзя игнорировать

03 февраля 2026, 14:40

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

На коже ребёнка иногда внезапно появляются небольшие пузырьки, и это не всегда аллергия или потница. Одним из частых детских инфекционных заболеваний остаётся ветряная оспа, или ветрянка, предупредили в Детском научно-клиническом центре им. Л. М. Рошаля.





Сыпь появляется с интервалом в три – четыре дня. Её элементы выглядят по-разному. Появиться могут одновременно пятнышки, пузырьки с жидкостью и корочки. Высыпания возникают также на волосистой части головы и слизистых. Обычно всё это сопровождается повышением температуры, слабостью и плохим аппетитом.



Заподозрив ветрянку, родители должны оставить ребёнка дома и вызвать врача. Не нужно водить его в детсад, школу и поликлинику, так как болезнь очень заразна

Ребёнку следует давать больше пить, особенно при температуре, и следить, чтобы он не расчёсывал высыпания.

«Обычно ветрянка протекает у детей легко, но требует внимательного наблюдения. Прививка от этого заболевания сводит на нет риски осложнений и неблагоприятного течения инфекции. Многие считают, что ветрянкой лучше переболеть в детстве, чем сделать прививку. Однако менее рискованно провести вакцинацию, которая позволит избежать осложнений», – отметила заведующая педиатрическим отделением ДКЦ Юлия Ровенская.