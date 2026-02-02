Реабилитацию после болезней прошли за год более 143,5 тыс. жителей Подмосковья

02 февраля 2026, 11:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 143,5 тыс. человек прошли в Московской области в минувшем году бесплатную реабилитацию после перенесённых заболеваний. Это на 26,6 тыс. человек больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Бесплатная реабилитация предоставляется пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также после травм.





«Реабилитацию пациенты могут пройти в 42 медицинских организациях региона, включая поликлиники, дневные и круглосуточные стационары. С пациентами занимаются опытные специалисты, а отделения оснащены самым современным оборудованием, включая экзоскелеты», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.