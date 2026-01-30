В Московской области в 2026 году запланировано 5500 бесплатных процедур ЭКО

30 января 2026, 16:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жительницам Подмосковья в этом году проведут около 5500 процедур экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





В Московской области женщины, у которых не получается забеременеть естественным путём, могут пройти ЭКО. Программа реализуется благодаря нацпроекту «Семья».

«Жительницы регионе могут воспользоваться современными репродуктивными технологиями, если для этого есть медицинские показания. Процедура ЭКО проводится бесплатно, по полису ОМС. Всего в этом году запланировано порядка 5500 процедур экстракорпорального оплодотворения», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.